Стали известны все участники плей-офф НБА

Сегодня завершился регулярный чемпионат НБА сезона-22/23. По его итогам в плей-офф на Востоке встретятся: «Филадельфия» (3) – Бруклин» (6) «Кливленд» (4) – «Нью-Йорк» (5) «Бостон» (2) – Майами» (7) / «Атланта» (8) «Милуоки» (1) – «Майами» (7) / «Атланта» (8) / «Торонто» (9) / «Чикаго» (10) В плей-офф на Западе сыграют: «Финикс» (4) – «Клипперс» (5) «Сакраменто» (3) – «Голден Стэйт» (6) «Мемфис» (2) – «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8) «Денвер» (1) – «Лейкерс» (7) / «Миннесота» (8) /«Новый Орлеан» (9) /«Оклахома» (10) Плей-офф НБА стартует 15 апреля.