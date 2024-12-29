Выход сотрудника на работу в новогодние праздники 2025: как оплачивать и что учитывать Ирина ВальковаС приближением 2025 года россиян ждут долгожданные новогодние каникулы, которые традиционно продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.
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