Выход сотрудника на работу в новогодние праздники 2025: как оплачивать и что учитывать Ирина ВальковаС приближением 2025 года россиян ждут долгожданные новогодние каникулы, которые традиционно продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.