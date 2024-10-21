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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Fix Price запустила собственную марку бытовой химии

Сеть магазинов Fix Price запустила собственную марку бытовой химии Refine. В линейку входят капсулы и пластины для стирки, пятновыводитель, капсулы с кондиционером для белья и универсальный очиститель-пенка, все средства по заказу Fix Price производят в Китае.

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