Сеть магазинов Fix Price запустила собственную марку бытовой химии Refine. В линейку входят капсулы и пластины для стирки, пятновыводитель, капсулы с кондиционером для белья и универсальный очиститель-пенка, все средства по заказу Fix Price производят в Китае.
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