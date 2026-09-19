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Роман Абросимов о травмах в «Авангарде»: «Сейчас важно сплотиться. Молодые ребята приходят играть, помогать – это их шанс»

Экс-защитник « Авангарда » Роман Абросимов высказался о ситуации с травмами в клубе. – У Омска эпидемия травм – это сглаз или просто совпадение? – Да, конечно, такое бывает в хоккее.

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