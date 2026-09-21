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В штате Миннесота закрыли фонд из-за мошенничества

В штате Миннесота закрыли фонд из-за мошенничества

Фонд, который должен был выплачивать компенсации предприятиям, пострадавшим от действий Иммиграционной и таможенной службы США, был тихо закрыт в одном из округов штата Миннесота из-за массового мошенничества, сообщил 20 сентября сайт Breitbart News.

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