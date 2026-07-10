Завёрнутые в полотенце 700 тысяч рублей отдала лженалоговикам нижегородка

В Нижнем Новгороде 79-летняя пенсионерка лишилась 700 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД, ей в течение двух дней звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником налоговой службы.
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