Расположенный на территории Харьковщины населённый пункт Двуречная, который ранее удалось освободить Вооружённым силам Российской Федерации, почти полностью превращён в руины из-за артиллерийских атак ВС киевского режима.
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