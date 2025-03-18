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Харьковская ВГА: село Двуречная практически полностью разрушено

Расположенный на территории Харьковщины населённый пункт Двуречная, который ранее удалось освободить Вооружённым силам Российской Федерации, почти полностью превращён в руины из-за артиллерийских атак ВС киевского режима.

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