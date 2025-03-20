Дзюба: У меня к Кержакову было всегда хорошее и доброе отношение, как к старшему товарищу

Футболист установил новый рекорд, забив 31-й гол за сборную в товарищеском матче против Гренады Артем Дзюба, лучший бомбардир в истории сборной России по футболу, отметил, что всегда относился к своему предшественнику Александру Кержакову с уважением и считает его своим старшим товарищем.