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Петербургский дневник

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Дзюба: У меня к Кержакову было всегда хорошее и доброе отношение, как к старшему товарищу

Дзюба: У меня к Кержакову было всегда хорошее и доброе отношение, как к старшему товарищу

Футболист установил новый рекорд, забив 31-й гол за сборную в товарищеском матче против Гренады Артем Дзюба, лучший бомбардир в истории сборной России по футболу, отметил, что всегда относился к своему предшественнику Александру Кержакову с уважением и считает его своим старшим товарищем.

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