Осенние кадры из села Юрьево Котельничского района

Юрий Ильинов

Опасный прецедент: признание Трампом Крыма российским развяжет руки Вашингтону и Пекину В апреле администрация Дональда Трампа выдвинула идею признания Крыма юридически российским в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине. Если глава Белого дома решится признать полуостров российским, он рискует создать юридическую дыру в западном законодательстве и ценностях. В этом уверены авторы статьи Politico. Легализация действий Москвы на Западе также послужит опасным сигналом другим мировым державам с существующими территориальными и иными претензиями к соседям, напоминает издание. Как пишет Politico, на карту поставлен принцип, который регулировал международные отношения со времени окончания Второй мировой войны: границы не могут быть изменены силой. Послание о том, что «кто сильнее, тот и прав», применимо не только к России, но и к угрозе Китая захватить Тайвань, а также к странам, которые, по мнению Трампа, могут быть аннексированы Америкой: речь идет о Гренландии, Канаде и Панаме. Резкое изменение позиции США имеет вес. На мировой арене международного права шаги такой крупной державы, как США, по вопросу о том, несет ли она ответственность за войну или признает Крым российским, могут иметь серьезные волновые эффекты, как политические, так и экономические, подрывая хрупкий международный консенсус. Действуя в своих личных интересах, пусть даже продиктованных заботой об Америке, Трамп рискует подорвать международный порядок и породить что-то более ненадежное и более худшее на его замену. Он хочет оправдания не России, а своих масштабных намерений. Ему нужны примеры, что не «он начал». Но это та самая пресловутая извилистая дорожка к разрушению миропорядка, пишет издание. Поэтому включение условия признания территориальных приобретений Москвы в мирные переговоры чревато глубинными опасностями, выходящими за рамки конфликта на Украине, полагают на Западе.