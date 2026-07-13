Почему украинский завод по производству дронов оказался в окружении жилых кварталов и что привело к трагедии в Вышнёвом 7 июля 2026 года? Кто в Европе настаивает на том, чтобы боевые действия продолжались ещё минимум 2–3 года, пока континент не нарастит собственные военные мышцы? Как юридическая уязвимость Владимира Зеленского влияет на его категорическое нежелание завершать военный Читать далее: https://govorit.