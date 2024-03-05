В ЕС объявили об отказе от транзита российского газа через Украину с 2025 года

Liudmila Kosteley

Евреи давно "глаз положили на украинские земли. А т.к. Израйль связан с США, то они вместе освобождают УКРАИНУ от Населения. И как только ООН признает Палестину Государством, то израильтяне становятся БЕЖЕНЦАМИ и могут следовать на Украину, и будут забирать землю, как украинцы во Вторую Мировую уничтожали евреев и забирали их земли и имущество. А теперь наоборот. Поэтому зачем им ваш ГАЗ, они будут АМЕРИКАНСКИЙ покупать, а ещё лучше. с ГАЗПРОМОМ ДОГОВОР подпишут и будут закупать дешевле. а продавать дороже. Вот Байден и КУПИЛ на Донбасе МЕСТОРОЖДЕНИЕ, поэтому и бьются за него. А тут КРЫМ, КУРОРТ.Вот ещё видно до МАЙДАНА начали осваивать, а тут ПУТИН им нос утёр.И хотят вернуть Крым. А украинцы ПРИДУРКИ, утекли с Украины и будут. как цыгане, без роду и племени, РАБАМИ в ЕС и США с Англией. Пока НЕПОЗДНО, ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ, сбросте незванных гостей с ИХ Президентом и живите спокойно, РУССКИЕ ВАС не тронут.Будете под защитой, как раньше и никто не посмеет на ВАС напасть.Кстати, в Западной Украине. тоже месторождение нашли, немного меньше. чем на Донбассе, но избранным достаточно.