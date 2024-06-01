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"ЭТО МУЧЕНИЕ": ПОЧЕМУ РОДНЫЕ АНАСТАСИИ ЗАВОРОТНЮК ОТКАЗАЛИСЬ ЕЁ ЛЕЧИТЬ

"ЭТО МУЧЕНИЕ": ПОЧЕМУ РОДНЫЕ АНАСТАСИИ ЗАВОРОТНЮК ОТКАЗАЛИСЬ ЕЁ ЛЕЧИТЬ

Актриса Анастасия Заворотнюк около шести лет боролась с раком головного мозга. Её опухоль была неоперабельной, однако шансы вылечиться хотя бы частично всё ещё оставались.

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