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Царьград

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Владельцев гаджетов могут отключить от популярного мессенджера с 1 февраля

Владельцев гаджетов могут отключить от популярного мессенджера с 1 февраля

Популярный мессенджер перестанет работать в смартфонах миллионов жителей России.С 1 февраля популярный мессенджер WhatsApp перестанет обновляться ряде моделей разных смартфонов.

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