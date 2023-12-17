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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сливко о возможных тренировках с группой Шашилова: «От того, что там Падин, ничего не меняется. Я хочу заниматься индивидуально»

– Два дня на этапе Кубка Содружества в Уфе доминировали «шашиловские», в масс-старте – «истоминские».

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