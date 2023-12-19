Япония обвинила Россию в несправедливости

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил, что правительство Японии считает несправедливой и неприемлемой позицию России, которая сводится к тому, что «территориальный спор» по поводу южной части Курильских островов закрыт.