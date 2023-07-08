Депутат Шеремет: Американцы поплатятся за передачу Киеву кассетных боеприпасов

Общественная служба новостейПолитикаПодписатьсяДепутат Шеремет: Американцы поплатятся за передачу Киеву кассетных боеприпасовРешение властей Соединенных Штатов Америки направить Киеву кассетные боеприпасы является «античеловечным».Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЮрий НиколаевА скажите уважаемый депутат Шеремет____Каким же образом пиндосы поплатятся за такие поставки? Я так понимаю Вы вместе с МИДом выразите нашу ГЛУБОЧАЙШЕЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ?!Ответить17 час.
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