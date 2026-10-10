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Аналитик Евстифеев: Brent может остаться в диапазоне $100—110 за баррель

Аналитик Евстифеев: Brent может остаться в диапазоне $100—110 за баррель

Аналитик Владимир Евстифеев спрогнозировал, что на неделе 12—18 октября нефть Brent будет торговаться в диапазоне $100—110 за баррель.

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