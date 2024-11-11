Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 711 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вова Рябов
    Будут удары по Германии что скажут немцыРешение принято. ...
  • Игорь Васиков
    А тех, кто "разбирался" уже привлекли к ответственности?...История о "говоря...
  • Евгений Бут
    России надо закрыть границы и никого не пускать с вшей стороны! Пускай суоми сами с собой торгуют! Иначе с наше сторо...Финны придумали, ...

У мигранта, сдавшего экзамен по русскому языку, закончился словарный запас во время общения с полицейскими

У мигранта, сдавшего экзамен по русскому языку, закончился словарный запас во время общения с полицейскими

Мигрант потерял дар речи во время общения с полицейским и не смог сказать, где он живёт.В Санкт-Петербурге у мигранта закончился словарный запас во время общения с сотрудниками полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх