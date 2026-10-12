Впервые квантовые спины сдвинули объект сантиметрового масштаба

Как сообщается в новой статье в Science Advances, сантиметровый объект был приведен в движение этими квантовыми силами — это принципиально новый результат для науки на стыке квантового (очень малых масштабов) и классического (всего остального) миров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Один ген может об...
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым