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Впервые квантовые спины сдвинули объект сантиметрового масштаба

Впервые квантовые спины сдвинули объект сантиметрового масштаба

Как сообщается в новой статье в Science Advances, сантиметровый объект был приведен в движение этими квантовыми силами — это принципиально новый результат для науки на стыке квантового (очень малых масштабов) и классического (всего остального) миров.

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