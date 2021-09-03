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Лукашенко похвастался подаренной на день рождения картиной, где он «бегает с Колей с автоматом» (ФОТО)

Лукашенко похвастался подаренной на день рождения картиной, где он «бегает с Колей с автоматом» (ФОТО)

Белоруссии лидер Александр Лукашенко во время посещения школы в Бобруйске рассказал журналистам о подарке на день рождения, который получил от дочери одного из сотрудников Службы безопасности, которая уже пятый год учиться в Академии искусств.

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