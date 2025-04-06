Патанатомия в мемах и диагноз по картине: в Смоленске прошла «Энергия науки» с врачом-патологоанатомом

О чём шутят патологоанатомы и какие диагнозы можно поставить «Неизвестной» Крамского и «Купчихе за чаем» Кустодиева? На эти и другие вопросы ответила кандидат медицинских наук, врач-патологоанатом из Курска Екатерина Мишина во время выступлений в Смоленске.