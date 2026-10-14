Подмосковье — лидер экологического просвещения России. Только в 2025 году здесь провели 566 мероприятий, в которых участвовали более 270 тысяч жителей.
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