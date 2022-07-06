Это уже за гранью! Волочкова закрутила роман со «студентом» из Саратова

Настенька, балерина Всея Руси, Волочкова, каждый раз встречается с самыми разными мужчинами, за что ее, конечно же, нельзя не поблагодарить, ведь колоритные ухажеры настолько разные и интересные, что публика увлекается жизнью танцовщицы и ждет каждого нового эпизода, как в сериале.