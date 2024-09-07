Гурулёв назвал возможные сроки начала большой войны России и НАТО

«Тылы врага в труху, ужас и тысячи погибших, уцелевшие ВСУ быстро отступают в Донбассе»: Белоусов спас фронт — ликвидирован «колоссальный вред» Армии РФ: Карта боевых действий на Украине, на 02.09.24 г.