Путин запустит гидроагрегат №4 на Светлинской ГЭС в сентябре

Гендиректор "Алросы" Павел Маринычев пригласил президента России Владимира Путина запустить новый гидроагрегат №4 на Светлинской ГЭС в Якутии в сентябре в рамках Восточного экономического форума, увеличив мощности станции на 104 МВт.
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