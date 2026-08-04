Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 571 подписчик

Путин запустит гидроагрегат №4 на Светлинской ГЭС в сентябре

Путин запустит гидроагрегат №4 на Светлинской ГЭС в сентябре

Гендиректор "Алросы" Павел Маринычев пригласил президента России Владимира Путина запустить новый гидроагрегат №4 на Светлинской ГЭС в Якутии в сентябре в рамках Восточного экономического форума, увеличив мощности станции на 104 МВт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии