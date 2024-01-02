Минобороны заявило об ударах по военным предприятиям в Киеве и его пригородах

По данным ведомства, там производили ракеты, БПЛА, а также ремонтировали техникуМинистерство обороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах.