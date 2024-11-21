Вся правда о мужчинах: Просто вы ему не нравитесь. И не нужно придумывать ему оправдания

Мужчина может сказать: «У меня жуткий завал на работе; я недавно пережил разрыв серьезных отношений, что стало для меня большим ударом; развод родителей оставил в моей душе неизгладимый след и принес кучу новых хлопот; сейчас мне необходимо сосредоточиться на своей карьере; я не могу завязывать отношения, пока в моей жизни все не наладится; как только мое положение улучшится, я брошу свою жену, подружку, паршивую работенку; я ужасно занят».