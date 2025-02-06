Замок Пугачёвой и Галкина* в деревне Грязь разваливается на глазах: Опубликованы фото

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Sergey Ivanov

Эта старуха пережила свой талант певицы, пережила славу, пережила свой голос, сменила пять мужей... Похоже, она и свой дворец переживет. Странная судьба. Обычно дом переживает своего строителя. Дом помнит своих хозяев и эту память передает потомкам. Какая память останется от нее, выцветшей, но все еще зачем- то молодящейся под 20- летнюю девчонку, потерявшей голос и свой певческий талант- но по- прежнему любящей гонорары больше, чем своих слушателей? Ее слава ушла раньше нее самой. Ее дом скоро тоже исчезнет, превратившись при живой хозяйке в груду замшелых обломков. И сама она исчезнет так же незаметно и бесследно, как исчезло все, что она имела при жизни. И тогда не останется ничего, что бы напоминало людям о ней... Может быть, осталась бы память народная... Но себя и свои гонорары она любила больше, чем тех, ради которых и выступала на сцене.... Может быть, останется хотя бы просто человеческая, семейная память? -Вряд ли Настоящая любовь дается человеку только один раз. А если этой любви было пять- то это значит, что не было ни одной настоящей. Были картонные декорации, рассчитанные на публику. Были коммерческие сделки, когда вместо любви был контракт с суммой гонорара. Но любви не было. А значит, не будет и этой памяти...