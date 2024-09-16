В Челябинске ученик одной из школ напал на одноклассников с молотком Очередное нападение школьника на своих одноклассников, на этот раз в Челябинске и без огнестрельного оружия.
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В Челябинске ученик одной из школ напал на одноклассников с молотком Очередное нападение школьника на своих одноклассников, на этот раз в Челябинске и без огнестрельного оружия.
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