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В Белом доме признались, что боятся эскалации на Ближнем Востоке

В Белом доме признались, что боятся эскалации на Ближнем Востоке

REUTERS/Raneen Sawafta Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на регулярном брифинге 19 сентября, призналась, что власти США боятся эскалации конфликта на Ближнем Востоке и надеются на дипломатическое разрешение ситуации.

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