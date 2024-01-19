Эксперт заявил о неудаче Запада в его попытке настроить против РФ ее партнеров

Запад во главе с США на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе планировал настроить против России ее же партнеров, чтобы Москва приняла позицию Вашингтона по конфликту на Украине, однако у него не получилось этого сделать.
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