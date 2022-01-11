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Джокович провел тренировку в Мельбурне. На ее время на стадионе выключили камеры и никого туда не пускали

Первая ракетка мира Новак Джокович, вчера выигравший суд по апелляции на аннулирование его визы в Австралию, провел тренировку на центральном корте Australian Open – Арене Рода Лэйвера.

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