Жительница Михайловского района подозревается в краже почти 400 тысяч рублей с банковского счета В полицию с заявлением обратился 40-летний житель Михайловского района.
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Жительница Михайловского района подозревается в краже почти 400 тысяч рублей с банковского счета В полицию с заявлением обратился 40-летний житель Михайловского района.