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The Circus Trump Wanted Outside Trial Hasn’t Arrived

“Donald Trump was evidently not happy with what he saw out the window of his chauffeured S.U.V. as he rode through Lower Manhattan on Monday morning for the beginning of opening arguments in his first criminal trial,” the New York Times reports.

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