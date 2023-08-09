33-летняя Марго Робби продемонстрировала идеальную фигуру в фильме «Барби» и сохраняет ее и после съемок.

Марго Робби выглядела потрясающе в Барби. И это не только куклы. Актриса продемонстрировала фигуру своей мечты и идеальную кожу.
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