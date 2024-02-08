"Рособоронэкспорт": иностранцы хотят разрабатывать с РФ истребитель Checkmate

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что иностранные партнеры хотят совместно с Российской Федерацией разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate, обсуждается возможность интеграции авионики и оружия.
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