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Царьград

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5 сентября: почему в день Лупа Брусничника нельзя брать в долг

5 сентября: почему в день Лупа Брусничника нельзя брать в долг

В субботу, 5 сентября, православные верующие вспоминают мученика Луппа Солунского — слугу великомученика Димитрия Солунского.

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