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Ростех

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«Росэл» и «Известия» запустили мультимедийный спецпроект о радиоэлектронике

«Росэл» и «Известия» запустили мультимедийный спецпроект о радиоэлектронике

Фото: «Росэл» Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех совместно с МИЦ «Известия» запустил мультимедийный научно-популярный спецпроект «Спектр радиоволн: от орбиты до глубин».

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