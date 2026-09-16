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Флик после 7:2 с «Расингом»: «Мне нравится игра «Барсы» независимо от результата, приятно наблюдать. Мы можем быть еще лучше»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался после разгромной победы над « Расингом » в матче 6-го тура Ла Лиги (7:2).

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