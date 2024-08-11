Памела Андерсон выпустит кулинарную книгу

Памела Андерсон выпустит собственную книгу рецептов «I love you: Recipes from the Heart». Изначально она создавалась как «подарок на новоселье для сыновей и их подруг», но потом старший сын Брэндон убедил актрису выпустить её большим тиражом.
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