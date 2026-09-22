"Гнобила за лишний вес и внешность". Одноклассница "Мисс Россия" Валентины Алексеевой заявила о буллинге с её стороны

Одноклассница 20-летней "Мисс Россия — 2024" Валентины Алексеевой заявила о буллинге с её стороны. По словам людей, которые учились с моделью, Валентина "гнобила" своих одноклассниц за лишний вес и внешность.
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