SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

"Гнобила за лишний вес и внешность". Одноклассница "Мисс Россия" Валентины Алексеевой заявила о буллинге с её стороны

"Гнобила за лишний вес и внешность". Одноклассница "Мисс Россия" Валентины Алексеевой заявила о буллинге с её стороны

Одноклассница 20-летней "Мисс Россия — 2024" Валентины Алексеевой заявила о буллинге с её стороны. По словам людей, которые учились с моделью, Валентина "гнобила" своих одноклассниц за лишний вес и внешность.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым