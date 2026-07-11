Минтруд не предлагает делать 31 декабря официальным выходным днем

Вопрос о назначении 31 декабря официальным выходным не рассматривается в качестве необходимого шага. Министерство труда и социальной защиты подчеркнуло, что действующее законодательство уже позволяет переносить выходные дни в рамках существующих норм, что исключает необходимость закреплять этот день отдельно.