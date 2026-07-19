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Social Media Influencers Andrew And Tristan Tate Arrested In Miami

Social Media Influencers Andrew And Tristan Tate Arrested In Miami

Social Media Influencers Andrew And Tristan Tate Arrested In Miami Via Headline USA, Influencer brothers Andrew and Tristan Tate, whose social media empire promoting wealth, male dominance and misogyny has made them among the world’s most polarizing internet personalities, were arrested Saturday in Miami as British authorities sought their extradition on rape and sex trafficking charges.

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