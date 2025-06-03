Илон Маск старается уделять больше внимания космическим кораблям

Интервью Илона Маска для программы CBS Sunday Morning началось несколько неловко, когда репортер Дэвид Пог спросил генерального директора SpaceX о его мнении по поводу политики его союзника Дональда Трампа, в том числе о растущих ограничениях для иностранных студентов.
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