Послы стран ЕС согласовали урезанный вариант 21-го пакета антироссийских санкций Послы стран Евросоюза после долгих прений в итоге согласовали 21.
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Послы стран ЕС согласовали урезанный вариант 21-го пакета антироссийских санкций Послы стран Евросоюза после долгих прений в итоге согласовали 21.
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