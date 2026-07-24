Постоянную Хаббла предложили измерять по первым звездным скоплениям

Скорость расширения Вселенной считается одним из ключевых параметров современной космологии. Ее описывает постоянная Хаббла — величина, которая показывает, как быстро увеличивается расстояние между галактиками по мере расширения пространства.
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