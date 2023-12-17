Единый информационный час.

В учреждении образования 14.12.2023 для учащихся V-XI классов пройдёт единый информационной час по профилактике преступлений и правонарушений в подростковой среде ´Мой выбор - ответственность и самоконтроль´ .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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