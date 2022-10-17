Россиянин рассказал о трудностях переезда в Турцию

Блогер из Екатеринбурга Сергей решил переехать в Турцию и поделился впечатлениями о жизни в стране. Россиянин выбрал в качестве постоянного места жительства Стамбул, где уже снял жилье сроком на один год, а также оформил медицинскую страховку.