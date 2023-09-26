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Ранил в ногу осколком: в Турции погибла феминистка из Новосибирска

Ранил в ногу осколком: в Турции погибла феминистка из Новосибирска

Сибирячка скончалась в Турции после ссоры с молодым человеком. Она познакомилась с ним в соцсетях.Турецкие СМИ назвали причину гибели женщины из Новосибирска, которая скончалась 20 сентября у себя в квартире на четвёртом этаже в городе Эрзуруме.

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