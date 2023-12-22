БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Взрывалось по все...
  • Александр Сысоев
    Хитрый, но глупый попугай. Когда-то Русь громила Хазарский каганат, потомком которой является эта горбоносая птица, в...Проект «Пятая кол...
  • Влад Владимиров
    Вот, умеют же некоторые, как говорят, ержики без мыла вылезти из щекотливых ситуаций... То лечатся в Прибалтике, то б...Проект «Пятая кол...

Проект «Пятая колонна»: «молчун», давний друг Пугачёвой, народный артист Геннадий Хазанов

Проект «Пятая колонна»: «молчун», давний друг Пугачёвой, народный артист Геннадий Хазанов

Хазанов Геннадий Викторович родился 1 декабря 1945 г. в Москве. Недавно маэстро стукнуло 78 лет. Обладая незаурядной внешностью и талантом, начал карьеру комика в начале 60-х, участвуя в студенческой самодеятельности и КВН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
Вот, умеют же некоторые, как говорят, ержики без мыла вылезти из щекотливых ситуаций... То лечатся в Прибалтике, то бегают,  как в лесу ежики... Не забывая о поучениях свои и о нотациях...)))
Ответить
2 час.
АС
Александр Сысоев
Хитрый, но глупый попугай. Когда-то Русь громила Хазарский каганат, потомком которой является эта горбоносая птица, возомнившая о себе слишком много.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх