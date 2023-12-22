Проект «Пятая колонна»: «молчун», давний друг Пугачёвой, народный артист Геннадий Хазанов

Хазанов Геннадий Викторович родился 1 декабря 1945 г. в Москве. Недавно маэстро стукнуло 78 лет. Обладая незаурядной внешностью и талантом, начал карьеру комика в начале 60-х, участвуя в студенческой самодеятельности и КВН.
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